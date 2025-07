Esclusiva: Sebastiano Esposito, la Fiorentina c’è sempre. E il Cagliari (dopo il Parma) ha sondato

02/07/2025 | 19:36:56

Sebastiano Esposito resta un obiettivo concreto della Fiorentina, come anticipato nei giorni scorsi. Tutto questo a prescindere dal riscatto di Gudmundsson e dalla posizione di Kean. Negli ultimi giorni c’è stato un sondaggio anche del Cagliari, dopo quello del Parma in un’operazione sganciata da Bonny. Ma la Fiorentina sta continuando a valutare con attenzione e sarebbe la favorita se decidesse, com’è possibile, di uscire allo scoperto dopo quanto raccontato. Sebastiano ha un contratto in scadenza con l’Inter tra meno di un anno.

Foto: Instagram Esposito