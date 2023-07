L’indiscrezione: Samuele Ricci-Lazio, contatti vivi tra Lotito e Cairo. Le ultime su Hudson-Odoi

Samuele Ricci è il nome in bella evidenza nella lista della Lazio da fine marzo, a quei tempi un’autentica sorpresa. È il centrocampista che Sarri gradisce, apprezza e che vorrebbe avere presto a disposizione. I contatti tra Lotito e Cairo vanno avanti no stop, il Torino – indipendentemente da Tameze – sta cercando altri centrocampista, ulteriore conferma che è pronto a cedere il suo gioiello di fronte a offerte importanti. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra Cairo e Lotito. La Lazio potrebbe spingersi fino a 20 milioni più bonus, il Torino chiede una cifra intorno ai 25 milioni (compresi i bonus) ma ci sono i margini per trattare. Abbiamo detto e ripetiamo che nella lista di Sarri ci sono due nomi in evidenza per il ruolo di centrocampista centrale: Ricci e Torreira, ma per quest’ultimo i tempi sono più dilatati e la Lazio è andata dritta sul talento in forza al Torino. Esattamente come per l’eredità di Milinkovic-Savic il preferito è Zielinski, con Gedson Fernandes – per ora – sullo sfondo. Esterno offensivo: dieci giorni fa vi avevamo parlato di Hudson–Odoi, i scorsi con il Chelsea stanno andando avanti, ci sono altri due club inglesi in pressing, Sarri lo ha allenato e l’operazione si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo. Resta sempre Berardi il preferito dell’allenatore ma – ripetiamo – al momento non ci sono contatti diretti con il Sassuolo. Hudson-Odoi sarebbe comunque un profilo assolutamente gradito.

Foto: Instagram Ricci