L’indiscrezione: Salim Diakité al Palermo in dirittura. Una rincorsa rosanero da novembre

Salim Diakité al Palermo, siamo in chiusura, una priorità come vi stiamo anticipando a partire da novembre… Ieri il duttile difensore non è stato utilizzato dalla Ternana, ovviamente c’entrava il calciomercato. Diakité aveva deciso di accettare la proposta rosanero, la Ternana incasserà una cifra di circa 1,2-1,3 milioni bonus compresi. Nelle prossime ore verranno messi a posto i dettagli, in modo da consentire a Diakité di raggiungere il suo nuovo club. In contemporanea il Palermo sta liberando Mateju, destinato allo Spezia. Diakité di sicuro è un colpo interessante sia per il presente che per il futuro rosanero.

Foto: Instagram Diakité