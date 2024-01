Esclusiva: il Palermo torna forte su Salim Diakité (quasi due mesi dopo)

Il Palermo cerca un terzino destro che all’occorrenza possa agire da difensore centrale. Aveva raggiunto un accordo totale con lo Spezia per Amian, ma poi ha dovuto cambiare obiettivo semplicemente perché Amian vuole il Bologna (in alternativa ci sono club francesi) pur non essendoci ancora un accordo tra i due club. E così il Palermo è tornato con forza su Salim Diakité, francese classe 2000 in uscita dalla Ternana. Non una pista nuova perché ne avevamo parlato già a fine novembre, quasi due mesi fa. E ora il Palermo è uscito nuovamente allo scoperto…

Foto: Instagram Diakité