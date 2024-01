L’indiscrezione: Salernitana, la verità su Balotelli. Le ultime su Boateng e Manolas

Mario Balotelli è stato accostato alla Salernitana, ma con tutto il rispetto per qualsiasi fonte non abbiamo alcun tipo di riscontro. Balotelli aspetta, potrebbe arrivargli qualche proposta nei prossimi giorni, ma non ha avuto contatti diretti con Sabatini e neanche indiretti. La situazione è assolutamente ferma. Quanto a Jerome Boateng, nome emerso lunedì scorso da Salerno e svincolato, i contatti ci sono stati ma manca un accordo, la richiesta di Boateng è di un milione più bonus fino a giugno. Vi abbiamo anticipato il tentativo della Salernitana (e anche del Sassuolo…) per Kostas Manolas che Sabatini conosce bene. Il direttore generale della Salernitana ci ha riprovato per la seconda volta, ma Manolas resta perplesso e vedremo se ci sarà un nuovo tentativo. Sullo sfondo Palomino che per ora non ha accettato e che valuta altre proposte.

Foto: twitter Adana