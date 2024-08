L’indiscrezione: Rugani, l’Al-Ain e la Juve che gli mette fretta

La vicenda Rugani non è facilmente spiegabile. Dal rinnovo alla necessità di trovare una soluzione, tutto in pochi mesi se non in poche settimane. Ieri sera vi avevamo raccontato che un altro club arabo gli stava facendo la corte, esattamente l’Al–Ain che ha presentato una proposta triennale con base 3 milioni e la possibilità di salire di ingaggio già dal secondo anno (4,5 milioni). Tutto questo perché l’Ajax, ancora in corsa per il difensore centrale toscano, deve completare la famosa cessione chiesta dal board del club per permettere un ulteriore inserimento in difesa. L’Al Ain è allenato da Hernan Crespo, ha un budget impiegante e diversi impegni di spessore nel corso della stagione. La Juve spinge Rugani ad accettare, l’offerta è enorme, la decisione deve essere definitiva perché se, per esempio, Rugani rompesse il contratto dopo un solo anno vi sarebbe un bagno fiscale enorme. Non trascorrerà troppo tempo, forse un paio di giorni, per la decisione definitiva.

Foto: Instagram Rugani