Esclusiva: Rugani aspetta ancora l’Ajax. Ma c’è un’altra pista araba

Daniele Rugani ha completamente accettato la proposta dell’Ajax, ma da almeno tre o quattro giorni non dipende più dalla sua volontà. Ci sono gli accordi totali e potremmo procedere anche allo scambio dei documenti per la soddisfazione di Farioli, ma serve che l’Ajax faccia una cessione non in prestito per tutelare gli equilibri interni. Nel frattempo si sta materializzando un’altra pista dagli Emirati Arabi, per il momento allo stato embrionale, ma potrebbero esserci sviluppi se l’Ajax non sbloccasse. Ora dipende solo dal club olandese…

Foto: Instagram Rugani