L’indiscrezione: Romagnoli-Lazio, incontro confermato e anticipato a domani. Su Patric…

Alessio Romagnoli e la Lazio: una storia da seguire passo dopo passo. Nata a sorpresa lo scorso settembre, con un gradimento che si è sviluppato strada facendo. La settimana scorsa vi avevamo parlato di un incontro imminente, posticipato per impegni del presidente Lotito. Ieri abbiamo aggiunto che il prossimo summit era stato programmato per la prossima settimana. Tutto confermato, non una pista fredda e da verificare, al punto che la Lazio incontrerà l’entourage del difensore centrale in scadenza con il Milan già nella giornata di domani. Romagnoli non ha visionato case a Formello, ma aspetta che vengano raggiunti gli accordi, passaggio imprescindibile. La base è di un pluriennale da 3,2-3,3 milioni a stagione più bonus. C’è il gradimento tecnico di Sarri, ora si può entrare nel vivo. Sarà anche l’occasione per parlare del rinnovo di Patric, in scadenza. Come già anticipato, ci sono buone chance di prolungare malgrado l’offerta (da gennaio) del Valencia.

FOTO: Twitter Milan