L’indiscrezione: Romagnoli-Lazio, al prossimo vertice ci sarà Lotito

Alessio Romagnoli e la Lazio: una storia iniziata a settembre, assolutamente a sorpresa, e che è entrata nel vivo da un paio di mesi. Vi avevamo parlato di un incontro con l’entourage del difensore centrale in scadenza con il Milan, dopo i numerosi contatti delle ultime settimane. Il vertice si terrà quasi sicuramente subito dopo Pasqua, la novità è che vi parteciperà anche Claudio Lotito. E quindi si entrerà nel vivo del contratto, la Lazio conosce le cifre: base da 3,2-3,3 milioni a stagione più bonus. Sarri ha dato il via libera, normale pensare che poi si troverà una soluzione per Acerbi, mentre Patric – come già anticipato – viaggia verso il rinnovo malgrado il pressing da gennaio del Valencia. Sul portiere si parla molto di Sergio Rico, effettivamente proposto, ma non è il profilo preferito. Se arrivasse, sarebbe una seconda scelta rispetto a Carnesecchi e Kepa (quest’ultimo ha comunque un mega ingaggio). Conferme sul gradimento (da gennaio…) per Vecino sempre a parametro zero. Il resto dipenderà molto dal futuro di Milinkovic-Savic e/o Luis Alberto. Per la fascia sinistra Emerson Palmieri è sempre un nome gradito, ma l’ultimo Marusic a sinistra e l’eccellente Lazzari a destra non rendono prioritario il discorso relativo alla fascia mancina.

FOTO: Twitter Milan