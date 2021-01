Gabriele Rolando vuole il Bari. Assolutamente ricambiato dal club pugliese, confermato quanto vi avevamo anticipato diversi giorni fa. Gli altri club, Alessandria in testa, per il momento si sono defilati e non ci sono troppi margini. Balla ancora qualcosa sulla durata del contratto, gli accordi non sono definitivi ma esistono i margini per arrivare alla soluzione positiva e definitiva.

Foto: Sito Reggina