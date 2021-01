Esclusiva: sorpresa Bari, è in pole per Rolando della Reggina

Il Bari difficilmente prenderà attaccante in questa finestra di gennaio ma vuole rafforzare sulle fasce. E proprio in queste ore ha guadagnato la pole per Gabriele Rolando, classe 1995, in uscita dalla Reggina. Ci sono almeno altri tre club su Rolando ma oggi il Bari ha mosso i passi più concreti e potrebbe chiudere presto.

Foto: Facebook Reggina