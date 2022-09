L’indiscrezione: Reggina, anche Praszelik con Hernani

La Reggina si appresta a chiudere il doppio colpo. Il primo è Hernani, centrocampista di proprietà del Genoa. Una trattativa che vi raccontiamo dal 16 agosto, confermata dal patron Saladini e che ora è pronta ad andare in porto. Infatti, il calciatore brasiliano è atteso a Milano per raggiungere gli ultimi accordi. Il secondo colpo è Mateusz Praszelik, centrocampista polacco classe 2000 dell’Hellas Verona, un nome che vi abbiamo riportato questa mattina come alternativa a Hernani. Ma con l’uscita di Lollo in direzione Triestina, la Reggina può chiudere il doppio colpo.

Foto: Twitter Genoa