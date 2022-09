L’indiscrezione: Reggina, alle 11,30 il via libera per Hernani. Alternativa Praszelik

La Reggina aspetta alle 11,30 il via libera dal Parma per il centrocampista Hernani. C’è fiducia, è la prima scelta di Inzaghi, la trattativa ha avuto un impulso positivo nella notte, però mancano gli accordi definitivi. In caso di intoppi, la Reggina ha individuato l’alternativa nel polacco Mateusz Praszelik, centrocampista polacco classe 2000 del Verona.

Foto: Twitter Genoa