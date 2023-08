La Reggiana è assolutamente scatenata nelle ultime ore di mercato. Ha preso il difensore Przemysław Szymiński dal Frosinone, è in chiusura per il centrocampista Domen Crnigoj del Venezia. E domani potrebbe entrare nel vivo la trattativa che porta ad Andres Tello, centrocampista in scadenza di contratto e in uscita dal Benevento.

Foto: sito ufficiale Salernitana