La Reggiana ha chiuso un’importante operazione per la difesa, trovando l’accordo con il Frosinone per il centrale polacco Przemyslaw Szyminski, classe 1994, che era stato seguito in passato dal Catanzaro. Come già raccontato, la Reggiana cerca un paio di centrocampisti, il più vicino è Crnigoj, in arriva il via libera del club lagunare.

Foto: Instagram Szyminski