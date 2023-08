Qualche giorno fa vi avevamo anticipato il trasferimento in prestito del giovane attaccante Antonio Raimondo, classe 2004, dal Bologna alla Ternana. Gli accordi sono stati perfezionati nelle ultime ore, domani è prevista la firma, un nuovo rinforzo per Cristiano Lucarelli. Stiamo parlando di un giovane attaccante dalle buonissime qualità che ora avrà l’opportunità di confermarsi in Serie B.

Foto: Instagram Raimondo