La Ternana pensa soprattutto ai giovani per rafforzare la squadra. E ha ormai definito una trattativa con il Bologna per l’arrivo dell’attaccante Antonio Raimondo, classe 2004. Operazione in dirittura. Raimondo ha già esordito in Serie A, si è messo in evidenza facendo la trafila nel settore giovanile rossoblù e segnando tanti gol. Ora una chance importante per avere la ribalta in Serie B.

Foto: Instagram Raimondo