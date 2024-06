L’indiscrezione: Rafa Marin, il Napoli avanza sempre più. Il Milan mai in corsa

Abbiamo sempre sostenuto che il Napoli prenderà tre difensori facendo un investimento anche su un giovane specialista. Vi abbiamo aggiornato sulle situazioni relative a Buongiorno e Hermoso, ci sono sempre più conferme sul forte interesse per Rafa Marin, classe 2002 rientrato al Real Madrid dopo una buona esperienza con l’Alaves. È un’operazione, segnalata quasi un mese fa da Relevo, che è sempre più vicina alla fumata bianca (operazione da 7-8 milioni): anche il Milan era stato accostato a Rafa Marin ma non ci sono tracce, oggi in Italia c’è soltanto il Napoli.

foto: Instagram Rafa Marin