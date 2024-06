Esclusiva: Buongiorno, la prima offerta Napoli. Su Hermoso…

Sarà un Napoli a immagine e somiglianza di Conte, una squadra altamente competitiva e capace di lottare subito per lo scudetto. Priorità: trattenere e blindare Kvaratskhelia con un ingaggio da 4,5-5 milioni a stagione in modo da allontanare possibile sirene che possono insistere (il Paris Saint-Germain si è già materializzato). Ma sul georgiano bisogna aspettare. Possiamo confermare qualche nome che vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti: Buongiorno per la difesa, Lukaku per l’attacco e Chiesa come esterno offensivo. Certo, ci sono alternative a Lukaku (Dovbyk e Gimenez), ma Romelu è sempre ben presente nei radar azzurro. L’arrivo di Federico potrebbe non dipendere dalla conferma di Kvaratskhelia, al massimo si proverà a sfoltire in quel reparto.

Quanto a Buongiorno, giustamente Cairo lo ha blindato perché con l’Europeo alle porte sa che la valutazione potrebbe salire. Ma è il difensore centrale perfetto per il gioco di Conte, esattamente come Lukaku è il nome che deve essere accostato al nuovo allenatore del Napoli, quasi in automatico. Oggi è stata presentata la prima offerta: 30 milioni più 5 di bonus e/o una contropartita tecnica. Il Torino chiede almeno 10 milioni in più per avvicinarsi a 50, prevedibile un rilancio. Il Napoli, intanto, continua a seguire Hermoso, il difensore centrale in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid senza margini, fin qui, per un rinnovo. Esiste la necessità di fare un paio di difensori centrali di spessore.

Foto: Instagram Torino