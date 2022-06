L’indiscrezione: Radu-Chiriches-Sernicola, la Cremonese prepara il tris

Ionut Radu è un obiettivo concreto della Cremonese come vi abbiamo raccontato quando abbiamo anticipato l’operazione per il difensore centrale Vasquez, arrivato poi un prestito dal Genoa. i contatti con l’Inter sono in corso, la Cremonese vuole chiudere, sul portiere c’è stato un sondaggio dell’Empoli (che però non può muoversi fino a quando sarà proprietario del cartellino di Vicario) e di un club straniero. Ma non finisce qui perché la Cremonese ha un discorso molto ben avviato con il Sassuolo per il difensore centrale Chiriches (a un anno dalla scadenza) e per Sernicola che dovrebbe essere riscattato.

Foto: Twitter Inter