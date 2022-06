La Cremonese pensa al mercato partendo dalla difesa. Non solo Chiriches, un profilo che piace ancora di più è quello per Johan Vasquez, in uscita dal Genoa dopo la retrocessione. Per il classe 1998 ci sono stati i primi contatti. Capitolo portiere: Radu, in uscita dall’Inter, è uno dei nomi più gettonati.

Foto: Twitter Cremonese