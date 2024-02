L’indiscrezione: Provedel-Lazio, fin qui nessun incontro. Ma adeguamento alla Patric

Ivan Provedel è una delle certezze della Lazio, ha un contratto in scadenza nel 2027 e non ci sono stati incontri nei giorni scorsi a Formello per parlare del suo ingaggio. Più che altro in automatico dovrebbe esserci presto un adeguamento di 400-500 mila euro a stagione rispetto agli attuali emolumenti (1-2-1,3 più bonus). Più o meno come accaduto poche settimane fa con Patric, in linea di massima lasciando immutata l’attuale scadenza (2027). Molto presto ci potrebbero essere novità ma, ripetiamo, fin qui non c’è stato un summit.

Foto: Instagram Provedel