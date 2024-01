Esclusiva: Patric-Lazio, adeguamento di contratto. E sul mercato in entrata…

Patric è protagonista di un grande momento con la Lazio. Dalle critiche social, come minimo fuori luogo, di qualche anno anno a una presenza ormai quasi indispensabile. La novità è che il club ha provveduto all’adeguamento contrattuale di circa il 50 per cento rispetto agli 1,2 milioni a stagione. Un meritato premio figlio del senso di appartenenza dimostrato da Patric. Per quanto riguardo il mercato in entrata la situazione è ferma e non è così scontato che Basic – passato alla Salernitana in prestito fino a giugno – venga sostituto. Qualche timido sondaggio per Kamenovic, nulla di concreto. Fare nomi in libertà non è la nostra specialità a maggior ragione se poi si rivelano senza fondamento (vedi sessione estiva…). Possiamo soltanto aggiungere che al momento la Lazio non ha posti liberi per un nuovo extracomunitario.

Foto: twitter Lazio