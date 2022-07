L’indiscrezione: Provedel-Lazio, accordo totale. Ecco cosa manca ora

Ivan Provedel è sempre più la prima scelta della Lazio, il portiere che Sarri vuole per affiancarlo a Maximiano. L’accordo tra il club biancoceleste, lo Spezia e l’entourage di Provedel è pressoché totale. Ma al momento non sono state concordate le visite mediche per il semplice motivo che ancora manca la quadratura definitiva per il trasferimento di Dragowski allo Spezia. E quindi bisogna pazientare. Lo Spezia insisterà oppure andrà su un altro specialista. Provedel aspetta la Lazio con ansia, lui ha scelto, ma deve arrivare il via libera definitivo.

Foto: Instagram Provedel