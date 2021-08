L’indiscrezione: Pedro-Lazio, tutto in 24 ore! Ha detto sì a Sarri, ora…

Tutto in 24 ore. Ieri sera avevamo anticipato una clamorosa indiscrezione, ovvero Pedro alla Lazio. Conferme totali nelle ultime ore, siamo nella fase finale di questa incredibile operazione, considerato che un attaccante di proprietà della Roma risolverà il contratto con il club giallorosso per andare alla Lazio. C’è il gradimento totale di Sarri, il sì di Pedrito, che ha un grande rapporto con il Comandante, adesso si tratta soltanto di aspettare i tempi tecnici. Per Sarri la presenza di Pedro significherebbe inserire in rosa un esterno che conosce bene – fin dai tempi del Chelsea – il suo sistema di gioco. Aspettiamo soltanto gli ultimi dettagli.

Foto: Twitter personale Pedro