Esclusiva: Sarri cerca esterni, la sorpresa può essere Pedro

Maurizio Sarri ha scelto Basic e Kostic per la Lazio, gli altri nomi sono alternative e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni o magari nelle prossime ore. Ma occhio alle possibili sorprese perché Sarri ha chiesto due esterni offensivi e riprenderebbe volentieri chi ha già lavorato con lui. Callejon può essere un’idea, sempre se lo spagnolo non decidesse di tornare a casa. E quindi? Andiamo oltre: occhio a Pedro, oggi separato in casa Roma, altri due anni di contratto con i giallorossi da tre milioni netti circa a stagione. Sarri ha un grande rapporto con Pedro dai tempi del Chelsea: recentemente ha dichiarato che, alla vigilia della finale di Europa League a Baku, disse a Zola “io scelgo Pedro e Giroud, gli altri nove li scegli tu”. Di sicuro è stato fatto un sondaggio, forse qualcosa in più, la profondità la capiremo presto. Per ora la cataloghiamo al capitolo “idea intrigante”.

Foto: Twitter personale Pedro