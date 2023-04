L’indiscrezione: Pedro felice alla Lazio. Tre chiavi per il rinnovo

Pedro sta molto bene alla Lazio e l’ha ribadito. L’attaccante spagnolo è sul punto di completare la sua stagione biancoceleste dopo la clamorosa svolta di due estati fa quando la Roma lo lasciò andare. Pedro è in scadenza, ha avuto almeno due o tre sondaggi dall’estero, ma lui è felice alla Lazio e vorrebbe continuare. Non ci sono stati incontri, ma una disponibilità di massima, possibile che ce ne sia uno nelle prossime settimane. Ci sono tre chiavi per il rinnovo, quindi è giusto attendere. La prima è che cambieranno le condizioni, dopo aver rilevato il cartellino usufruendo del Decreto Crescita che la Roma ha girato alla Lazio. Quindi le condizioni saranno più onerose, ma intanto c’è la disponibilità di Pedro e questa è una base importante in attesa del resto. La seconda chiave, importante come la prima, è che ovviamente la Lazio centri la qualificazione in Champions. La terza è legata alla necessità di un grande professionista come Pedro che ha molti interessi e affetti in Spagna. Ma lui è felice alla Lazio, da questa base si può portare per lavorare sul rinnovo in attesa degli eventi e della sua decisione definitiva.

Foto: Pedro Instagram