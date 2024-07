L’indiscrezione: Pau Lopez-Como in chiusura. Altri passi verso Varane

Pau Lopez al Como, siamo in chiusura. Esiste il via libera dell’Olympique Marsiglia per il prestito con obbligo di riscatto, ormai mancano davvero gli aspetti formali. Il Como continua a lavorare forte su Varane, prestigioso difensore svincolato, dopo quanto vi avevamo svelato giorni fa, ovvero l’apertura totale a seguito di un periodo di pericoloso stand-by. Ogni ora che passa avvicina Varane al Como, la fiducia aumenta sempre più…

Foto: Twitter Varane