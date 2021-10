L’indiscrezione: Pasquale Marino nuovo allenatore del Crotone, accordo totale

Ve lo avevamo anticipato stamattina: Francesco Modesto ormai fuori da giochi a Crotone, non c’era bisogno del mago per capirlo dopo gli ultimi risultati, e soprattutto Pasquale Marino in pole. Pochi minuti fa è terminato l’incontro che ha portato agli accordi definitivi: intesa fino a giugno. Da stamattina sono arrivate conferme di ogni tipo, presunte esclusive – quattro o cinque ore dopo – come quella di Conterio per non citare le altre, rivelazioni sull’acqua calda visto che era tutto chiaro da poco prima delle 11. Il Crotone ha intuito che non sarebbe stato possibile andare avanti con Modesto dopo 10 partite insoddisfacenti e con un gioco latitante.

La vittoria del Pisa una goccia nell’oceano, i calabresi sono stati gli unici ad aver battuto la capolista, e forse un’aggravante perché ha evidenziato il seguente concetto: quello del Crotone non sarà un organico da promozione diretta ma neanche da zona playout, come minimo dovrebbe stare fisso tra le prime otto. E la classica – banale – affermazione della serie “c’è tempo per recuperare” non ha senso quando ne hai sprecato troppo e hai fatto vedere nulla.

Marino si è messo in viaggio di buon’ora per raggiungere la destinazione: incontro con il suo nuovo club, accordo e contratto fino a giugno, senza opzione.

Foto: Sito Empoli