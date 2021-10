Esclusiva: Modesto traballa a Crotone. Gli scenari

Francesco Modesto traballa a Crotone, un’altra prestazione mediocre ieri contro il Benevento, possibile che venga sollevato dell’incarico prima della trasferta di Frosinone. E se avesse un’altra chance, sarebbe decisiva la partita di lunedì. Le valutazioni sono in corso, una decisione verrà presa entro stasera. In caso di ribaltone, stasera o nei prossimi giorni, un nome da tenere in seria considerazione è quello di Pasquale Marino, serve una guida esperta, che conosca il campionato e che sappia come intervenire. Il Crotone valuterà anche i profili di Gigi Di Biagio e Davide Dionigi, due opzioni da non sottovalutare tenendo comunque conto del gradimento per Marino. E Modesto ora è davvero appeso a un filo.

Foto: Twitter Crotone