L’indiscrezione: Parma, confermata la pista N’Koulou. Roma-Fazio in stand by

La pista Nicolas N’Koulou che avevamo anticipato ieri, per la difesa del Parma è assolutamente confermata. Non fosse altro perchè il difensore è in scadenza di contratto, potrebbe lasciare il club granata. La prima scelta era Federico Fazio fino a pochi giorni fa, ma i discorsi tra il diretto interessato e la Roma non hanno comportato fin qui una svolta dal punto di vista degli accordi tra le parti. Ecco perchè il Parma segue, da ieri e sempre più, la pista che porta a N’Koulou.

Foto: Twitter Torino