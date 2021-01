Esclusiva: il Parma forza per Fazio ma valuta anche N’Koulou

Il Parma cerca con una certa insistenza un difensore centrale (e non solo). Il primo nome della lista resta Federico Fazio, in uscita dalla Roma, molto gradito a Roberto D’Aversa. Il Parma cercherà di forzare nelle prossime ore ma valuta soluzioni alternative, per esempio Nicolas N’Koulou che ha un contratto in scadenza con il Torino.

I granata vorrebbero uno scambio con Kurtic che invece D’Aversa, come ha già dichiarato, vorrebbe trattenere. Situazione fluida e da seguire. Per l’attacco piace molto Scamacca, ma bisogna aspettare l’esito dei discorsi tra Juve e Sassuolo, seguito Dennis Man della Steaua Bucarest che ha una valutazione alta, va ancora seguita la vicenda Cutrone.

Foto: Twitter Roma