L’indiscrezione: Parisi, la Juve ha apprezzato. E la Lazio tira le somme per Pellegrini

Fabiano Parisi è stato protagonista contro la Svizzera, indipendentemente dal gol che poi ha permesso all’Under 21 di continuare a sperare nella qualificazione agli Europei. La Juve ha seguito Parisi, è entrato in una fase di stand-by decidendo per ora di non affondare ma comunque apprezzando non poco l’ultima prestazione. Anche la Lazio ha sempre seguito Parisi, ma adesso vuole tirare le somme per Pellegrini. Per quest’ultimo ci sono stati contatti con la Juve, slegati per ora da altre operazioni, e si sta ragionando sul prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni in caso di qualificazione della Lazio a qualsiasi competizione europea nella prossima stagione.

Foto: twitter Empoli