L’indiscrezione: panchina Verona, gli aggiornamenti su Baroni

Marco Baroni spera ancora di salvare il posto a Verona e di non saltare durante la sosta. La prestazione in casa del Genoa è stata apprezzata, come minimo la reazione nel secondo tempo che ha portato l’Hellas a sfiorare in più occasioni il pareggio. C’è anche questa situazione societaria, con svolta non ancora completata, che incide non poco. I nomi dei possibili sostituti sono due, come già anticipato ieri: Davide Ballardini ma anche Davide Nicola, con la differenza che il primo dovrebbe liberarsi dalla Cremonese, essendo titolare di un contratto oneroso fino al 2025. La ripresa della preparazione è fissata per lunedì: Baroni spera di esserci, dopo la sosta incrocerà al Bentegodi il suo vecchio Lecce. Di sicuro non è stata una decisione istintiva, le riflessioni del club continueranno per 36-48 ore. Baroni resta in bilico, ma spera…

Foto: Instagram Verona