L’indiscrezione: Verona, gli scenari in caso di esonero di Baroni

Marco Baroni a rischio esonero sulla panchina del Verona, malgrado un orgoglioso secondo tempo. Si sapeva che la trasferta in casa del Genoa sarebbe stata quasi decisiva alla vigilia della sosta. Ci saranno valutazioni, ma Baroni barcolla. Ci sono due nomi da seguire, tra gli altri: quelli di Davide Ballardini, che può tornare in pista malgrado l’esonero a Cremona, e Davide Nicola. Ballardini ha comunque un contratto fino al 2025 con il club grigiorosso che andrebbe risolto. Tutto questo all’interno di una svolta societaria ormai decisa ma non ancora formalizzata, la cessione a un fondo come anticipato da Sportitalia la scorsa estate che porterebbe Setti ad avere circa il 30 per cento delle azioni. E anche questi dettagli avranno un ruolo importanti nella scelta del nuovo allenatore in caso di esonero di Baroni.

Foto: Instagram Verona