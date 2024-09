L’indiscrezione: panchina Trapani, altri contatti con Liverani. E resiste Brocchi

Il Trapani giocherà domani sera a Crotone dopo l’esonero di Torrisi. E per Salvatore Aronica, promosso momentaneamente dalla Primavera alla guida della prima squadra, è un’occasione importante per convincere il club ad andare avanti con lui. Situazione da non escludere, dipenderà dalla prestazione e da altre cose. Intanto, dopo quanto vi abbiamo anticipato martedì, sono andati avanti i contatti con Fabio Liverani che ha dato la sua disponibilità ma bisogna perfezionare gli accordi. Tutto questo dopo le trattative con Tesser e Oddo non andate in porto, mentre resta in corsa Brocchi. Ma prima tocca ad Aronica…

Panchina #Trapani: a #Crotone andrà #Aronica che si gioca una chance importante. Nel frattempo continuano i dialoghi con Fabio #Liverani, nella mini lista ci sono anche #Brocchi e #DiCarlo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 3, 2024

Foto: Sito ufficiale Trapani