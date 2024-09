L’indiscrezione: panchina Trapani, contatti anche con Liverani

Il Trapani non ha ancora scelto l’allenatore. Vi avevamo parlato ieri di un accordo raggiunto con Massimo Oddo sulla base di un biennale, ma stamattina abbiamo aggiunto che siamo tornati in una fase di riflessione dovuta a probabili e reciproche perplessità. Di sicuro il Trapani ha contattato altri allenatori, ieri Tesser, senza arrivare a un accordo, ma anche Fabio Liverani, che ha fatto una richiesta molto importante. Possono entrare altri candidati, ma è possibile tornare sui nomi già fatti. Di sicuro, per il momento, la squadra è affidata a Salvatore Aronica.

Foto: X Salernitana