Lo Spezia ha scelto da tempo Massimiliano Alvini, come anticipato, per ripartire dalla Serie B con un programma ambizioso. Dopo aver risolto il contratto con la Cremonese, Alvini firmerà oggi (probabilmente in serata) il contratto che lo legherà al club ligure. Intanto lo Spezia sta preparando l’annuncio ufficiale.

Foto: Instagram Cremonese