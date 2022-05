L’indiscrezione: panchina Siena, Cvitanovic in città per la firma

Un nome a sorpresa che avevamo fatto stamattina, ci sono conferme totali. Sarà Mario Cvitanovic, 48 anni, il nuovo allenatore del Siena che ha scelto Maurizio Pellegrino come direttore sportivo. Al punto che in queste ore Cvitanovic, ex allenatore di Al-Wahda e Dinamo Zagabria, è in città per firmare il nuovo club. Un punto di ripartenza per il Siena, rivoluzione totale dopo la deludente gestione affidata a Cannella e Padalino.

FOTO: Sito Siena