L’indiscrezione: panchina Siena, Cvitanovic scavalca tutti. E Toscano-Cesena

Il Siena ha ormai scelto Maurizio Pellegrino come direttore sportivo e ha bloccato un croato per la panchina. Non Perovic, come raccontato nei giorni scorsi, ma Mario Cvitanovic, 48 anni, un passato da difensore in Italia e già allenatore di Al-Wahda e Dinamo Zagabria. Siamo vicini all’accordo.

Aggiornamento su Toscano-Cesena: l’accordo è totale (con Stefanelli direttore sportivo) può farlo saltare soltanto l’allenatore che non ha ancora firmato. E c’è un motivo: settimane fa vi avevamo parlato del Padova, considerato il rapporto tra Toscano e Mirabelli, soltanto che in questo momento il club veneto è concentrato sui playoff. In caso di B sarebbe quasi impossibile non confermare Massimo Oddo, altrimenti la scelta andrebbe su Toscano, grande specialista di Serie C. Sempre se Toscano avrà la forza e la pazienza di aspettare: con il Cesena c’è già una base d’accordo.

Foto: Sito Reggina