L’indiscrezione: panchina Pescara, cosa succede dopo Bucaro

Giovanni Bucaro ha deciso ieri sera di dimettersi dal Pescara, com’era chiaro già da ieri sera quando – dopo la disfatta di Rimini – aveva salutato il vice e deciso di rientrato in auto. Una scena certificata dalle immagini, la conferma che aveva deciso di lasciare. Ora il Pescara cerca un nuovo allenatore: nelle ultime ore ha contattato nuovamente Roberto Stellone, sondato già un mese fa, era ed è la prima scelta. Ma Stellone non vuole – almeno per ora – andare per un paio di mesi, quindi bisogna accontentarlo sul contratto. Un mese fa il Pescara aveva valutato anche Venturato come alternativa. Ora, in caso di mancato accordo con Stellone, sullo sfondo ci sono anche Delio Rossi e Camplone.

Foto: sito Pescara