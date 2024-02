Esclusiva: il Pescara valuta Stellone per la panchina

Il Pescara sta valutando la possibilità di prendere un altro allenatore in considerazione del fatto che Zdenek Zeman potrebbe essere operato alla carotide la prossima settimana. Il club abruzzese quindi dovrebbe attivarsi per trovare un sostituto a prescindere dal risultato del prossimo turno di campionato. E il Pescara sta facendo riflessioni importanti su Roberto Stellone, un profilo che piace molto, in grado di sbaragliare la concorrenza se presto fossero sciolte le riserve sulla necessità di prendere un nuovo allenatore. Stellone aveva avuto un contatto con il Lecco che non aveva portato a sviluppi concreti. Ma il Pescara potrebbe essere la soluzione giusta nei prossimi giorni.

