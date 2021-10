L’indiscrezione: panchina Messina, domani Capuano in città per la firma

Eziolino Capuano sarà il nuovo allenatore del Messina. Come avevamo anticipato nella tarda mattinata, domani ci sarà un incontro per arrivare agli accordi definitivi su durata e staff. L’idea di massima era quella di fare un contratto fino a giugno con opzione, ma sono dei dettagli che verranno approfonditi domani. C’è la totale disponibilità di Capuano a rilevare la panchina che fino a poche ore fa è stata di Salvatore Sullo, quest’ultimo ha pagato i risultati negativi in avvio di stagione.

Foto: sito ufficiale Rieti