L’indiscrezione: Capuano-Messina, ecco la tempistica

Il Messina ha scelto Eziolino Capuano, assolutamente ricambiato. L’avventura di Salvatore Sullo è già alle spalle, una scelta che non ha pagato. Tra Capuano e il suo probabile nuovo club ci sono stati già contatti in mattinata e ce ne saranno altri in giornata. Ma non sono previsti incontri, tranne variazioni di programma, prima di domani quando dovrebbe essere firmato il contratto che lo legherà al nuovo club. In giornata l’idea è quella di mettere a posto tutti i dettagli, quindi ci sarà il nero su bianco.

Foto: Twitter Capuano