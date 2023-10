L’indiscrezione: panchina Lecco, incontro con Emiliano Bonazzoli

Il Lecco quasi sicuramente andrà sulla soluzione interna per sostituire Luciano Foschi. Scelto Malgrati che avrà bisogno di essere affiancato da un allenatore in possesso di patentino. Il nome nuovo è Emiliano Bonazzoli, come anticipato un paio di giorni fa, al punto che nelle prossime ore ci sarà un incontro. Bonazzoli ha scavalcato De Paola, in attesa di una decisione definitiva da parte del patron Di Nunno.

Foto: Lecco logo