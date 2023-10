L’indiscrezione: Lecco-Zaffaroni verso il no. Conferme sulla soluzione interna

Marco Zaffaroni è orientato a non accettare la proposta del Lecco. Difficile pensare che la soluzione possa cambiare nelle prossime ore, le perplessità dell’ex Verona sono grandi e il club non intende forzare la mano. Nelle ultime ore ci sono stati contatti con Massimo Oddo, ma anche in questo caso non siamo vicini all’intesa. Possibile la soluzione interna, intanto Andrea Malgrati allenerà per un paio di giorni in attesa della decisione definitiva. Se il Lecco, com’è possibile, decidesse di andare avanti con Malgrati potrebbe affiancarlo con un allenatore provvisto di patentino tra Luciano De Paola ed Emiliano Bonazzoli.

Foto: Lecco logo