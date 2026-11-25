L’indiscrezione: panchina Empoli, nessun accordo. E soluzione Tonelli (con deroga)

25/11/2026 | 19:57:10

L’Empoli ha esonerato Andreoletti e ve lo abbiamo anticipato in mattinata. Ha sondato diversi allenatori da Longo a Castori, ma per un motivo o per un altro non ha trovato accordi. Si è mosso tardi per strappare Dionigi, promesso sposo del Vicenza, alla concorrenza. E così ha ormai optato per la soluzione interna che avevamo segnalato in mattinata se non disse stata raggiunta l’intesa con un altro tecnico. Si tratta di Lorenzo Tonelli, attuale responsabile dell’Under 17 e già difensore-bandiera del club toscano. Il classe 1990 non è provvisto di patentino per allenare in Serie B, ma esiste una deroga di 30 giorni che l’Empoli è orientato a utilizzare. Poi dipenderà dai risultati: si potrebbe andare avanti con Tonelli (molto apprezzato) affiancandogli un allenatore con i requisiti giusti, oppure scegliere una nuova opzione.

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