Tutto confermato: l’Empoli esonera Andreoletti

25/11/2026 | 17:47:50

Confermata la nostra esclusiva: l’Empoli ha esonerato Matteo Andreoletti. Questo il comunicato del club toscano: “Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Matteo Andreoletti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e i componenti dello staff tecnico Andrea Malgrati e Andrea Molteni dai rispettivi incarichi. A mister Andreoletti e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e l’impegno profuso. Empoli Football Club augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere, umane e professionali”.

L’Empoli ha sondato diversi allenatori: troppo tardi per Dionigi (il Vicenza aveva un vantaggio incolmabile, avendolo prenotato 15 giorni fa), contatti con Caserta e Longo, mentre Castori ha dato la sua disponibilità. Valutata anche la soluzione interna in attesa di una decisione definitiva, intanto si chiude la parentesi Andreoletti.