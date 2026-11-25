Esclusiva: Empoli-Andreoletti, fiducia finita. Gli scenari

25/11/2026 | 10:05:46

Matteo Andreoletti e l’Empoli: fiducia finita e possibilità concreta di cambiare prima della gara contro il Verona. Se non accadesse, si andrebbe avanti con un allenatore che non ha più il sostegno del club, a maggior ragione dopo il clamoroso 0-5 di Benevento. Già nella notte l’Empoli ha fatto diversi sondaggi, ulteriore conferma che l’attuale tecnico non ha più la fiducia. Chiesta la disponibilità a Fabrizio Castori, ci sono stati contatti con Davide Dionigi (in lizza anche per il Vicenza) e Moreno Longo. Una stagione difficile per l’Empoli che si prepara a una nuova svolta.

Foto: instagram Andreoletti