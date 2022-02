L’indiscrezione: panchina Cosenza, contatti sempre vivi con Zaffaroni. La situazione

Il Cosenza ha esonerato Occhiuzzi, come anticipato ieri sera, sceglierà il nuovo allenatore tra stasera e al massimo domattina. Non è detto che sia nuovo visto che, come già ricordato, Zaffaroni è sotto contratto e non è un’ipotesi da scartare. I contatti tra Zaffaroni e il club sono stati vivi anche nelle ultime ore. Ma prima il Cosenza ha voluto provare altre strade: Zenga resta un sogno difficile (ci sono stati contatti), Cosmi va tenuto in considerazione, Bisoli è in lista – come già ricordato – ma almeno in queste ore in posizione defilata, esattamente come Boscaglia e Dionigi. I nomi sono questi: chi scende, chi sale e chi può uscire dalla lista. Tenendo conto che Zaffaroni resta sempre una soluzione da non scartare.

Foto: sito Cosenza